Омск может остаться без финансирования для ремонта Комсомольского моста

Сергей Шелест высказался о сроках закрытия на ремонт Комсомольского моста в Омске. Мэр отметил, что вопросы финансирования моста имеют пока неопределенный характер.
Этот вопрос по словам градоначальника пока открыт. Появление альтернативы проезда этого участка пути поможет мэрии принимать решение более взвешенно, а не создавать новую проблему с транспортом в Омске.
«Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост», — сказал в интервью изданию NGS55 Сергей Шелест.
При таком подходе появление нового моста позволило бы закрыть Комсомольский мост на ремонт без сопутствующих проблем.
Ранее мы рассказывали, что Комсомольский мост планируют закрыть на ремонт в 2026 году.