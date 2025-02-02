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Москвичи придумают стелу «Город трудовой доблести» для Миасса

После присвоения Миассу звания «Город трудовой доблести» стартовал этап проектирования стелы. Разработкой концепции займутся архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский из Российского военно-исторического общества (Москва).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для погружения в исторический контекст специалисты провели трёхдневный исследовательский тур по Миассу, изучив его культурное наследие и промышленные достижения.

В программу вошли ключевые локации, связанные с памятью о подвиге горожан: мемориал «Скорбящая мать», Городской краеведческий музей, музей посёлка Динамо, экспозиция Уральского добровольческого танкового корпуса в геологоразведочном колледже и музей Ильменского заповедника. Особое внимание уделили предприятиям-символам трудовой славы.

К концу февраля архитекторы представят эскизный проект стелы, объединяющей историческую память и современные художественные решения. После анализа городской инфраструктуры для установки монумента выбрали центральную часть Миасса. Это решение обусловлено не только символическим значением локации, но и её транспортной доступностью, что сделает стелу точкой притяжения для жителей и гостей города.