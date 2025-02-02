Москвичи придумают стелу «Город трудовой доблести» для Миасса

К концу февраля архитекторы представят эскизный проект стелы, объединяющей историческую память и современные художественные решения. После анализа городской инфраструктуры для установки монумента выбрали центральную часть Миасса. Это решение обусловлено не только символическим значением локации, но и её транспортной доступностью, что сделает стелу точкой притяжения для жителей и гостей города.