Москвичи придумают стелу «Город трудовой доблести» для Миасса

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для погружения в исторический контекст специалисты провели трёхдневный исследовательский тур по Миассу, изучив его культурное наследие и промышленные достижения.
В программу вошли ключевые локации, связанные с памятью о подвиге горожан: мемориал «Скорбящая мать», Городской краеведческий музей, музей посёлка Динамо, экспозиция Уральского добровольческого танкового корпуса в геологоразведочном колледже и музей Ильменского заповедника. Особое внимание уделили предприятиям-символам трудовой славы.
К концу февраля архитекторы представят эскизный проект стелы, объединяющей историческую память и современные художественные решения. После анализа городской инфраструктуры для установки монумента выбрали центральную часть Миасса. Это решение обусловлено не только символическим значением локации, но и её транспортной доступностью, что сделает стелу точкой притяжения для жителей и гостей города.