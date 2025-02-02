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В Башкирии сегодня продолжат работу сельхозярмарки

В Башкирии сегодня продолжат работу сельхозярмарки.
Источник: Башинформ

В ряде городов и районов Башкирии сегодня продолжат работать сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе 31 января. Традиционно на таких ярмарках можно купить свежую, натуральную продукцию местного производства, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Как ранее сообщал Башинформ, за три дня, с 31 января по 2 февраля, в регионе будет организовано в общей сложности 47 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки будут работать сегодня на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

торговля
сельское хозяйство