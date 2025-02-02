Медсестры в Казахстане получат дополнительные права после ратификации Конвенции МОТ

Данные инициативы рассматривается в рамках продвижения ратификации Конвенции МОТ № 149 «О занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала».
Министр здравоохранения РК Акмарал .Альназарова в ходе встречи с советником министра труда и соцзащиты населения РК Лязат Актаевой и председателем Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения и общественного обслуживания Бакытжаном Тажибай обсудили целый ряд вопросов относительно ратификации документа и ожидаемые результаты в виде улучшения условий труда среднего медперсонала.
Участники встречи проинформировали главу Минздраву о готовности МОТ оказать казахстанской стороне экспертную поддержку постратификационных действий в РК, унификации понятия «сестринский персонал» для всех категорий лиц, осуществляющих сестринский уход и сестринское обслуживание в различных секторах.
После ратификации Конвенции МОТ N149 к сестринскому персоналу организаций образования, социальной защиты и других секторов будут предоставляться такие же права и обязательства, как в секторе здравоохранения.
Медицинские колледжи обеспечат подготовку младших медсестер по уходу, сиделок и других специальностей по уходу за пациентами. В медицинских организациях будут созданы рабочие места для младших медсестер, к которым можно делегировать рутинные функции медсестер для снижения их нагрузки. Улучшится доступность медицинских услуг по уходу за пациентами на дому.
После ратификации Конвенции МОТ N149 будет дан дополнительный импульс по дальнейшей имплементации международных норм.