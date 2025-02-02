Медсестры в Казахстане получат дополнительные права после ратификации Конвенции МОТ

Медицинские колледжи обеспечат подготовку младших медсестер по уходу, сиделок и других специальностей по уходу за пациентами. В медицинских организациях будут созданы рабочие места для младших медсестер, к которым можно делегировать рутинные функции медсестер для снижения их нагрузки. Улучшится доступность медицинских услуг по уходу за пациентами на дому.