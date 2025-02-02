Жителей Башкирии ждет плюсовая температура и мокрый снег

В воскресенье, 2 февраля, в Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. По данным специалистов Башгидрометцентра, в отдельных районах республики ожидается гололед, туман и гололедица на дорогах.
Метеорологи прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха в ночь на воскресенье, 2 февраля, составит 0, −5 градусов Цельсия, а днем −2, +3.
Ранее госкомитет Башкирии по ЧС предупреждал жителей республики об ухудшении погодных условий. Водителей предупреждают о видимости в тумане до 500−1000 метров.
Тем временем в Башгидрометцентре сообщают, что 1 февраля 2025 года в Уфе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. На метеорологической станции в Деме термометр показал +2,8. Предыдущий рекорд тепла в феврале был зафиксирован в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до +1.
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