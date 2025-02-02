Жителей Башкирии ждет плюсовая температура и мокрый снег

Тем временем в Башгидрометцентре сообщают, что 1 февраля 2025 года в Уфе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. На метеорологической станции в Деме термометр показал +2,8. Предыдущий рекорд тепла в феврале был зафиксирован в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до +1.