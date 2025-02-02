43 ледовые переправы открыты в Иркутской области

Также в МЧС предупредили, что безопасный проезд по льду возможен только на специально оборудованное переправе. Также во избрании провала нужно учитывать разрешенную грузоподъемность и не выезжать за ограничители. Открывайте окна, отстегивайте ремень безопасности и разблокируйте двери прежде чем тронуться по льду. В случае ЧП такие меры помогут выбраться из машины.