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43 ледовые переправы открыты в Иркутской области

Они сделаны для безопасного проезда по льду водоемов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области открыли 43 ледовые переправы. Их организуют для безопасного проезда по льду водоемов. Как сообщили в ГУ МЧС региона, ещё две ледовые дороги открыли в Катангском районе на реке Пермяковский и в Жигаловском районе на реке Лена. Трассы могут выдержать вес до 60 и 30 тонн.

— Таким образом в настоящее время в регионе действуют переправы в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Катангском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском, Нижнеилимском, Качугском районах, — поделились в ведомстве.

Также в МЧС предупредили, что безопасный проезд по льду возможен только на специально оборудованное переправе. Также во избрании провала нужно учитывать разрешенную грузоподъемность и не выезжать за ограничители. Открывайте окна, отстегивайте ремень безопасности и разблокируйте двери прежде чем тронуться по льду. В случае ЧП такие меры помогут выбраться из машины.