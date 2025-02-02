Омичей предупредили о новом виде мошенничества с помощью QR-кодов

В Омске зафиксирована новая волна мошенничества, связанная с использованием QR-кодов. Неизвестные расклеивают объявления, предлагающие присоединиться к фейковым домовым или районным чатам через сканирование QR-кода. Прокуратура Омской области предупреждает граждан о высокой опасности этой схемы.
По данным специалистов, сканирование мошеннических QR-кодов (так называемый «квишинг») может привести к нескольким негативным последствиям:
— Заражение вредоносным ПО. QR-код может содержать ссылку на вредоносный сайт, который загрузит на смартфон вирус. Вирус может украсть личные данные, банковские реквизиты, фотографии и другую конфиденциальную информацию.
— Переадресация на фишинговые сайты. Ссылка может вести на поддельный сайт, имитирующий популярные сервисы (социальные сети, банковские приложения и т.д.). На таких сайтах мошенники выманивают логины, пароли и другую информацию для доступа к аккаунтам жертвы.
— Подписка на платные сервисы. QR-код может скрыто подключать жертву к платным подпискам на различные услуги, списывая деньги со счета.
Помимо расклеенных объявлений, мошенники рассылают электронные письма, имитирующие уведомления о штрафах, также содержащие подозрительные ссылки.
Прокуратура Омской области настоятельно рекомендует не сканировать QR-коды с неизвестных источников, чаще всего такие коды рассылают мошенники с целью получения контроля за вашими аккаунтами.
В 2025 году в Омске было зафиксировано уже почти 300 случаев кибермошенничества, общий ущерб от которых превысил 97 миллионов рублей.
Ранее мы писали, что три омички поверили сомнительной рекламе и потеряли более 1 млн рублей.