Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале недели в Башкирии похолодает

Температура опустится до −5°C.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: АиФ

В Башкирии в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная погода. По прогнозам синоптиков, значительных осадков не предвидится, а температурный режим будет оставаться стабильным.

Сегодня, 2 февраля прогнозируется облачное небо без осадков. Дневная температура составит около +1°C, а ночью температура опустится до −1°C. Ветер южный 3−5 м/с.

В понедельник, 3 февраля температура днем составит приблизительно −1°C, а ночью немного опустится до −2°C. Южный ветер 4 м/с, а также небольшие остатки.

По прогнозам, 4 февраля днем ожидается около −1°C, а ночное снижение температуры до −5°C. Местами небольшой снег, ветер 2−3 м/с.