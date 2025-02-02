В начале недели в Башкирии похолодает

В Башкирии в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная погода. По прогнозам синоптиков, значительных осадков не предвидится, а температурный режим будет оставаться стабильным.
Сегодня, 2 февраля прогнозируется облачное небо без осадков. Дневная температура составит около +1°C, а ночью температура опустится до −1°C. Ветер южный 3−5 м/с.
В понедельник, 3 февраля температура днем составит приблизительно −1°C, а ночью немного опустится до −2°C. Южный ветер 4 м/с, а также небольшие остатки.
По прогнозам, 4 февраля днем ожидается около −1°C, а ночное снижение температуры до −5°C. Местами небольшой снег, ветер 2−3 м/с.