Католики сегодня пойдут в костелы за сретенскими свечами

Он установлен в честь библейского события, когда Матерь Божья спустя 40 дней после рождения младенца Иисуса принесла его в храм.
На сретенской росписи, иконах и фресках всегда изображали Деву Марию с Богомладенцем, обручника Иосифа, а также Святого Сименона, который встречал их в храме.
Праздничные богослужения 2 февраля пройдут во всех католических храмах, во время них будут освящать свечи. Кроме этого, в храмах зажгут и главную сретенскую свечу. Большая сретенская свеча будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат принявшим в этот день крещение.
Существует еще одно народное название Сретения — Громницы, а свечи, которые зажигают в костелах, называются громничными. В народе верили, что зажженная сретенская свеча обладает особой силой. Их использовали во время опасности — например, во время грозы, когда гремел гром.
На Сретенье в народе существует ряд запретов: нельзя стирать, убирать, не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу.
У православных Сретенье Господне приходится на 15 февраля.