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Католики сегодня пойдут в костелы за сретенскими свечами

МИНСК, 2 фев -Sputnik. Католический мир сегодня отмечает один из главных религиозных праздников — Сретенье Господне. Этот праздник всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова.

Источник: Sputnik.by

Он установлен в честь библейского события, когда Матерь Божья спустя 40 дней после рождения младенца Иисуса принесла его в храм.

На сретенской росписи, иконах и фресках всегда изображали Деву Марию с Богомладенцем, обручника Иосифа, а также Святого Сименона, который встречал их в храме.

Праздничные богослужения 2 февраля пройдут во всех католических храмах, во время них будут освящать свечи. Кроме этого, в храмах зажгут и главную сретенскую свечу. Большая сретенская свеча будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат принявшим в этот день крещение.

Существует еще одно народное название Сретения — Громницы, а свечи, которые зажигают в костелах, называются громничными. В народе верили, что зажженная сретенская свеча обладает особой силой. Их использовали во время опасности — например, во время грозы, когда гремел гром.

На Сретенье в народе существует ряд запретов: нельзя стирать, убирать, не рекомендовано отправляться в дальнюю дорогу.

У православных Сретенье Господне приходится на 15 февраля.

религии