Католики сегодня пойдут в костелы за сретенскими свечами

Праздничные богослужения 2 февраля пройдут во всех католических храмах, во время них будут освящать свечи. Кроме этого, в храмах зажгут и главную сретенскую свечу. Большая сретенская свеча будет гореть в алтаре костела, а маленькие освященные свечи вручат принявшим в этот день крещение.