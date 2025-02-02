В Перми в ночь на 1 февраля был установлен новый рекорд тепла

«В ночь на 1 февраля в Перми перекрыт суточный рекорд тепла (температура воздуха достигла +0,8 градуса, тогда как ранее зафиксированный максимум был +0,4). Также вчера был самый аномально теплый день зимы — отклонение от нормы достигло 13 градусов», — написал синоптик.