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В Перми в ночь на 1 февраля был установлен новый рекорд тепла

Температура воздуха достигла +0,8 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Перми установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«В ночь на 1 февраля в Перми перекрыт суточный рекорд тепла (температура воздуха достигла +0,8 градуса, тогда как ранее зафиксированный максимум был +0,4). Также вчера был самый аномально теплый день зимы — отклонение от нормы достигло 13 градусов», — написал синоптик.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае к концу января и в начале февраля ожидается оттепель в паре с сильными снегопадами.