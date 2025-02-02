Жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы. Ранее на территории региона ввели повышающий коэффициент 1,8 для дифтарифов на электричество. Благодаря этому увеличился предел электропотребления с января по апрель 2025 года. Такое решение приняли из-за того, что много жителей региона пользуются электрическим отоплением. Сейчас же стали приходить первые платежки, и у многих появились вопросы. В соцсетях пишут, что несмотря на подтвержденный статус электроотопления повышающий коэффициент не был применен или произошла ошибка в расчетах.