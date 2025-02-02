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Жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы

Сибирякам стали приходить первые платежки и появились вопросы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы. Ранее на территории региона ввели повышающий коэффициент 1,8 для дифтарифов на электричество. Благодаря этому увеличился предел электропотребления с января по апрель 2025 года. Такое решение приняли из-за того, что много жителей региона пользуются электрическим отоплением. Сейчас же стали приходить первые платежки, и у многих появились вопросы. В соцсетях пишут, что несмотря на подтвержденный статус электроотопления повышающий коэффициент не был применен или произошла ошибка в расчетах.

— С декабря 2024 года по 29 января 2025 года в организацию поступили ещё более 62,8 тысячи пакетов документов. Прием документов продолжается. Жителям, чьи дома зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, при подтверждении электроотопления будет сделан перерасчет, начиная с 1 января 2025 года, — сказано в сообщении.

Правда, тем, у кого жилье было не зарегистрировано в соответствии с законом, перерасчет сделают только с даты официальной постановки на учет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе открыли 43 ледовые трассы. Две новые переправы появились на реках Катангского и Жигаловского районов.

ЖКХ