Жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы. Ранее на территории региона ввели повышающий коэффициент 1,8 для дифтарифов на электричество. Благодаря этому увеличился предел электропотребления с января по апрель 2025 года. Такое решение приняли из-за того, что много жителей региона пользуются электрическим отоплением. Сейчас же стали приходить первые платежки, и у многих появились вопросы. В соцсетях пишут, что несмотря на подтвержденный статус электроотопления повышающий коэффициент не был применен или произошла ошибка в расчетах.
— С декабря 2024 года по 29 января 2025 года в организацию поступили ещё более 62,8 тысячи пакетов документов. Прием документов продолжается. Жителям, чьи дома зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, при подтверждении электроотопления будет сделан перерасчет, начиная с 1 января 2025 года, — сказано в сообщении.
Правда, тем, у кого жилье было не зарегистрировано в соответствии с законом, перерасчет сделают только с даты официальной постановки на учет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе открыли 43 ледовые трассы. Две новые переправы появились на реках Катангского и Жигаловского районов.