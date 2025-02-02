В Омске срочно ищут подрядчика для ремонта часовой башни на Любинском

Известный символ Омска — часовая башня на Любинском проспекте будет отремонтирована. По крайней мере, тендер на эти цели объявлен властями. Начальная стоимость контракта на ремонтно-реставрационные работы составляет более 4 млн рублей.
Купол башни с часами на улице Ленина, дом 14 давно требует срочного ремонта, однако средства на реконструкцию нашлись только сейчас. Деньги на реставрацию выделяются из федерального бюджета. Итоги конкурса подведут 12 февраля 2025 года, а завершить работы необходимо до 15 ноября 2025 года.
Предполагается, что на выигранный тендер подрядчик отремонтируют не только купол, но и кровлю. Вопрос о сохранности памятника архитектуры Омска поднимался общественностью не раз. Омичам даже удалось собрать средства на ремонт часов башни.
Ранее мы писали, что крыша башни находится в плачевном состоянии. Ремонта требуют не только фасад купола, но и внутренние перекрытия.