В Омске срочно ищут подрядчика для ремонта часовой башни на Любинском

Купол башни с часами на улице Ленина, дом 14 давно требует срочного ремонта, однако средства на реконструкцию нашлись только сейчас. Деньги на реставрацию выделяются из федерального бюджета. Итоги конкурса подведут 12 февраля 2025 года, а завершить работы необходимо до 15 ноября 2025 года.