Опасные мандарины из Пакистана вновь обнаружили в Приморье

В Приморье запретили ввоз очередной крупной партии опасных мандаринов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
В сомнительных цитрусовых обнаружили карантинного вредителя — личинок средиземноморской плодовой мухи. Они способны уничтожить 100 процентов урожая винограда, персиков, абрикос, груш и овощей.
В Приморье заражённые мандарины прибыли из Пакистана. Их общий вес превышает 78 тонн. Вредителей обнаружили на пункте контроля на погранпереходе в Пограничном.
Фитосанитарные власти выдали предписание владельцам партии провести обеззараживание мандаринов. Их поместят в холодильник, чтобы вредители погибли на холоде.