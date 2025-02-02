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Опасные мандарины из Пакистана вновь обнаружили в Приморье

Владельца партии обязали провести обеззараживание цитрусовых.

Источник: Соцсети

В Приморье запретили ввоз очередной крупной партии опасных мандаринов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В сомнительных цитрусовых обнаружили карантинного вредителя — личинок средиземноморской плодовой мухи. Они способны уничтожить 100 процентов урожая винограда, персиков, абрикос, груш и овощей.

В Приморье заражённые мандарины прибыли из Пакистана. Их общий вес превышает 78 тонн. Вредителей обнаружили на пункте контроля на погранпереходе в Пограничном.

Фитосанитарные власти выдали предписание владельцам партии провести обеззараживание мандаринов. Их поместят в холодильник, чтобы вредители погибли на холоде.