На водоемах Башкирии начал активно таять лед

По словам председателя ведомства Кирилла Первова, перед выходом на лед нужно убедиться, что толщина безопасна. Она должна быть не менее не менее 10 см для одного человека и 15 см для группы. Двигаться необходимо осторожно, распределять вес и не совершать резких движений. На льду нельзя бегать и прыгать, так как это увеличит риск разрушения поверхности.