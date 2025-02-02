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На водоемах Башкирии начал активно таять лед

Из-за аномально теплой погоды на водоемах Башкирии начал активно таять лед. В госкомитете РБ по ЧС отметили, что это опасно для тех, кто привык проводить время на льду и заниматься рыбалкой.

Источник: Соцсети Кирилла Первова

По словам председателя ведомства Кирилла Первова, перед выходом на лед нужно убедиться, что толщина безопасна. Она должна быть не менее не менее 10 см для одного человека и 15 см для группы. Двигаться необходимо осторожно, распределять вес и не совершать резких движений. На льду нельзя бегать и прыгать, так как это увеличит риск разрушения поверхности.

Кроме того, запрещено выходить на лед, если в пределах видимости нет никого, кто смог бы оказать помощь. Также нельзя выезжать на лед на автомобилях или снегоходах.

Если же человек провалился под лед, необходимо звать на помощь, постараться выбраться, налегая грудью на край льда и поочередно забрасывая ноги, медленно перекатываться в сторону, откуда пришли.

экология