Сержант из Тулуна погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Тулун. Земляк и военнослужащий погиб в зоне СВО. Молодого защитника Отечества не стало 15 декабря 2024 года. Он героически погиб при выполнении боевого задания, оставаясь верным присяге и Родине. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— В зоне проведения специальной военной операции погиб наш соотечественник Владислав Ареськин — командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ сержант представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно), — поделились в администрации.
Герой родился и вырос в Тулуне. Окончил девять классов, дальше пошел в профессиональное училище № 4. В 2014 году боец был призван на службу в ряды ВС России. Через корж был уволен в запас. Мужчина решил подписать контракт с Минобороны, что встать с другими военнослужащими на защиту Родины. Его проводят в последний путь 3 февраля в храме Святителя Луки Крымского в Тулунской горбольнице.