Сержант из Тулуна погиб в зоне СВО

Герой родился и вырос в Тулуне. Окончил девять классов, дальше пошел в профессиональное училище № 4. В 2014 году боец был призван на службу в ряды ВС России. Через корж был уволен в запас. Мужчина решил подписать контракт с Минобороны, что встать с другими военнослужащими на защиту Родины. Его проводят в последний путь 3 февраля в храме Святителя Луки Крымского в Тулунской горбольнице.