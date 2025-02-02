В Крыму тестируют умные приборы учета воды

Он подчеркнул, что если бы такого прибора не было, то все затраты, связанные с водопотерями, списали бы на госпредприятие «Вода Крыма», тогда как при наличии умного счетчика ответственность за аварийную ситуацию и ее последствия несет управляющая компания. Таких аварий будет меньше и они будут устраняться быстрее, когда подобные счетчики появятся повсеместно, считает Новик.