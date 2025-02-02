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В Крыму тестируют умные приборы учета воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Решение об установке умных приборов учета воды на всех этапах от источника до потребителя уже принято на уровне республики — проводится тестирование таких счетчиков, уже показавшее важность внедрения инноваций. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Источник: РИА "Новости"

По словам Новика, учет воды должен производиться от источника водоснабжения до потребителя на разных этапах, чтобы своевременно понимать причину и источник потерь.

«То есть подаем сырую воду на очистные сооружения — должны оценить, понимать объем. Вышла чистая вода — опять цифра. Зашла в городские разводящие сети — то же самое. Подошла к многоквартирному дому — учет», — прокомментировал Новик.

Решение о модернизации методики учета воды в Крыму приято на уровне республики, сказал он. Подготовка к его реализации уже ведется в виде пилотных проектов, и первые результаты, по словам Новика, убеждают в важности скорейшего внедрения инноваций.

Столкнулись с ситуацией в одном из городов, где установили пилотный прибор учета. Это был пятиэтажный дом. В течение двух месяцев фиксировали подачу воды. И в какой-то момент поймали кратное увеличение потребления. При этом население его не увеличивало. Выяснилось, что в течение 2−3 дней был порыв на внутридомовых сетях, затопило подвал. Умный прибор учета позволил оценить ситуацию.

поделился Новик

Он подчеркнул, что если бы такого прибора не было, то все затраты, связанные с водопотерями, списали бы на госпредприятие «Вода Крыма», тогда как при наличии умного счетчика ответственность за аварийную ситуацию и ее последствия несет управляющая компания. Таких аварий будет меньше и они будут устраняться быстрее, когда подобные счетчики появятся повсеместно, считает Новик.

«То есть домовые приборы учета — это огромный стимул в том числе для управляющих компаний. Это быстрое и качественное устранение аварийной ситуации и надлежащее состоянии внутридомовых сетей», — сказал специалист.

По его словам, устанавливать умные приборы в республике будут силами ресурсоснабжающих организаций за деньги «Воды Крыма»: это с лихвой окупается потом, — заметил Новик.

Вопрос еще требует согласования некоторых организационных моментов с управляющими компаниями и муниципальными образованиями, добавил он. Ясность относительно старта работ появится в текущем году.

ЖКХ