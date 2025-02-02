Овечкин забил 877-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Виннипегу»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 877-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, а «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:5 в овертайме.
На «Capital One Arena» встретились две сильнейшие команды чемпионата и матч получился соответствующий вывеске.
«Виннипег» благодаря голам Перфетти и Самберга повел в первом периоде 2:0.
Во втором периоде Дюбуа сократил отставание в счете, но Айафелло снова восстановил преимущество гостей в две шайбы — 3:1. И все-таки последнее слово на этом отрезке матча осталось за хозяевами, Рэддиш сохранил надежду для «Кэпиталз» — 2:3.
В третьем периоде точный бросок Моррисси восстанавливает превосходство «Виннипега» в два гола — 4:2.
Однако «Вашингтон», как он это часто делал в этом сезоне, сумел отыграться. Сначала Уилсон сократил отставание, а на 53-й минуте матча Овечкин сравнял счет при игре в равных составах щелчком от синей линии- 4:4.
В овертайме удача улыбнулась «Виннипегу» — Моррисси на 2-й минуте дополнительного времени поставил победную точку. «Виннипег» выиграл 5:4 и на два очка опережает «Вашингтон» в общей таблице чемпионата — 77 очков против 75. Но у «Вашингтона» две игры в запасе.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас прервал свою голевую серию и голевыми действиями не блеснул. В его пассиве еще удаление на 2 минуты за подножку.
Александр Овечкин забросил свою 24-ю шайбу в текущем сезоне и 877-ю в регулярных чемпионатах за карьеру.
Ему не хватает 18 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
— Играли две лучшие команды, и это была битва, — цитирует Овечкина nhl.com. — Это была тяжелая игра для обеих сторон. В третьем периоде у нас было много моментов и мы ушли на дополнительное время, но проиграли. Это была хорошая игра. Было весело.
Кстати, Овечкин забил 56 голов в 74 играх против «Виннипега» (ранее — «Атланта»), больше, чем в ворота других команд.
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