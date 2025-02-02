Овечкин забил 877-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Виннипегу»

— Играли две лучшие команды, и это была битва, — цитирует Овечкина nhl.com. — Это была тяжелая игра для обеих сторон. В третьем периоде у нас было много моментов и мы ушли на дополнительное время, но проиграли. Это была хорошая игра. Было весело.