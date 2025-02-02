«Пять-шесть медведей кормились на одном поле». В Беларуси медведи проснулись из-за аномально теплой зимы

По ее словам, в аномально теплую зиму раньше времени проснулись медведи и могут угрожать людям, которые проживают в сельской местности. Специалист обратила внимание на то, что не так давно в Городокском и Витебском районах регистрировали одновременно пять-шесть медведей, которые кормились на одном поле.