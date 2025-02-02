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«Пять-шесть медведей кормились на одном поле». В Беларуси медведи проснулись из-за аномально теплой зимы

В Беларуси медведи проснулись из-за теплой зимы и могут угрожать людям.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси медведи проснулись из-за теплой зимы и могут угрожать людям. Подробности рассказала изданию vitvesti.by старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского государственного университета им. П. Машерова Елена Шаврова.

По ее словам, в аномально теплую зиму раньше времени проснулись медведи и могут угрожать людям, которые проживают в сельской местности. Специалист обратила внимание на то, что не так давно в Городокском и Витебском районах регистрировали одновременно пять-шесть медведей, которые кормились на одном поле.

Вместе с тем Шаврова добавила, что в указанное время кормовая база более скудная. По этой причине медведи могут заниматься хищничеством или же разорением пасек на приусадебных участках.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси: «Но зима еще будет».

Позднее глава государства предупредил о серьезном похолодании в Беларуси в феврале и его последствиях: «Заморозки будут и скачки до минус 15».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про −7 градусов с 3 по 9 февраля в Беларуси.