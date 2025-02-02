Водителей призвали соблюдать осторожность в центре Владивостока

Во Владивостоке водителей просят соблюдать внимательность и осторожность при движении в центре города. Здесь начался демонтаж праздничной новогодней иллюминации.
Её снимают специалисты муниципального предприятия «Владсвет», используя автовышки. Водителей просят соблюдать скоростной режим и не мешать этим работам.
Сегодня специалисты снимают светящиеся новогодние конструкции на Набережной и Пограничной. Уже завтра коммунальщики перейдут на другие улицы.
Завершить демонтаж иллюминации планируют только к 15 февраля. Чтобы не создавать трудности автомобилистам, эти работы обещают не проводить в часы пик.
Снятые световые конструкции отправят на склад до декабря, когда иллюминация вновь украсит улицы приморской столицы.