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В Башкирии скончался главный художник театра Валерий Яшкулов

Заслуженного деятеля искусств похоронят сегодня, 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в возрасте 71 года ушел из жизни главный художник Сибайского государственного башкирского театра имени Мубарякова Валерий Яшкулов. Прощание с ним состоится сегодня, 2 февраля, в 9:00 в его театре.

Заслуженный деятель искусств закончил постановочный факультет школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Трудился более 45 лет.

За все свои годы работы он создал костюмы для 150 постановок. Валерий Яшкулов трудился не только в России, но и за пределами страны. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.