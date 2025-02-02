В Башкирии скончался главный художник театра Валерий Яшкулов

За все свои годы работы он создал костюмы для 150 постановок. Валерий Яшкулов трудился не только в России, но и за пределами страны. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.