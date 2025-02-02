Синоптик: на Земле наблюдается холодный аналог явления Эль-Ниньо

Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются.
По его словам, в текущем году о возвращении явления Эль-Ниньо пока рано говорить, но его нельзя исключать.
Вильфанд пояснил, что явление Ла-Нинья объясняется сменой фаз в течениях в океанах. Тепло из атмосферы планеты уходит в океан. При Эль-Ниньо происходит обратный процесс и тепло идет обратно в атмосферу.
В предыдущий раз Эль-Ниньо наблюди в мае-апреле 2024 года. Несмотря на то, что природное явление длилось недолго, его последствия привели к тому, что прошлый год стал самым жарким в истории планеты.