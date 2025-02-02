Болельщиков во Владивостоке не впускают на матч «Адмирал» — «Сибирь»

В ХК «Адмирал» сообщили, что запуск людей откладывается до устранения неполадок, пишет ИА DEITA.RU. Первым соперником команды станет «Сибирь», для которой это начало выездных матчей, после чего они отправятся в Хабаровск. В этом сезоне команды уже встречались, и оба раза сибиряки побеждали, но в турнирной таблице отстают от «Адмирала» на один балл. Болельщики ждут разрешения на вход, в комментариях говорят о проблемах с электричеством во всем районе.
Ожидается, что к 17:00 электричество вернется, а время начала матча обещают сообщить дополнительно. Пока в официальных соцсетях хоккейного клуба публикуют кадры подготовки спортсменов к будущему противостоянию.
Обновлено 17:00. По информации Минэнерго Приморья, в 15:29 произошло аварийное отключение на ПС Сахарный ключ. Часть потребителей пригорода Владивостока (2250 человек) были отключены от электроснабжения.
ХК «Адмирал» в соцсетях сообщил, что матч начнется в 18:15.