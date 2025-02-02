Болельщиков во Владивостоке не впускают на матч «Адмирал» — «Сибирь»

В ХК «Адмирал» сообщили, что запуск людей откладывается до устранения неполадок, пишет ИА DEITA.RU. Первым соперником команды станет «Сибирь», для которой это начало выездных матчей, после чего они отправятся в Хабаровск. В этом сезоне команды уже встречались, и оба раза сибиряки побеждали, но в турнирной таблице отстают от «Адмирала» на один балл. Болельщики ждут разрешения на вход, в комментариях говорят о проблемах с электричеством во всем районе.