Досрочные выборы мэра Братского района стартовали 2 февраля

В Братском районе стартовали досрочные выборы мэра района 2 февраля. Об этом сообщает Избирком Иркутской области и администрация. Также идут выборы глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований и МО «Олонки».
— Избирательные участки работают с 8:00 до 20 часов. Бюллетени для голосования выдаются при предъявлении паспорта, — сообщили в администрации Братского района.
За проведение голосования отвечает пять ТИКов и 86 участковых комиссий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы. Сибиряки получили первые квитанции, и у них появились вопросы.