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Досрочные выборы мэра Братского района стартовали 2 февраля

Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе стартовали досрочные выборы мэра района 2 февраля. Об этом сообщает Избирком Иркутской области и администрация. Также идут выборы глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований и МО «Олонки».

— Избирательные участки работают с 8:00 до 20 часов. Бюллетени для голосования выдаются при предъявлении паспорта, — сообщили в администрации Братского района.

За проведение голосования отвечает пять ТИКов и 86 участковых комиссий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области разъяснят, как работают дифтарифы. Сибиряки получили первые квитанции, и у них появились вопросы.