Во Владивостоке мигрант незаконно брал деньги с автомобилистов за парковку

Как сообщили в региональном УМВД, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео неизвестный брал деньги за стоянку автомобилей в Советском районе Владивостока.
Участковый уполномоченный установил личность нарушителя. Им оказался 57-летний иностранный гражданин, законно пребывающий на территории России. За осуществление нелегальной предпринимательской деятельности в отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.
Собранные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия законного решения.