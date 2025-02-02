Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке мигрант незаконно брал деньги с автомобилистов за парковку

Правоохранители пресекли незаконную деятельность иностранного гражданина, организовавшего платную парковку в столице Приморья.

Как сообщили в региональном УМВД, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео неизвестный брал деньги за стоянку автомобилей в Советском районе Владивостока.

Участковый уполномоченный установил личность нарушителя. Им оказался 57-летний иностранный гражданин, законно пребывающий на территории России. За осуществление нелегальной предпринимательской деятельности в отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

Собранные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия законного решения.