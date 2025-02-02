В прошлом году в Таганроге на 14% снизилось количество преступлений

Согласно опубликованной информации, за прошлый год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 14,1%. В этот перечень входят тяжкие и особо тяжкие преступления, они снизились на 11%. Также в городе стало совершаться меньше краж. Они уменьшились на 19%. Снизилось число и грабежей на 12,2%, а мошенничеств — почти на 13%. На 92% уменьшилось число преступлений, которые совершили приезжие граждане.