Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прошлом году в Таганроге на 14% снизилось количество преступлений

В Таганроге правоохранители подвели итоги за прошлый год.
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году раскрываемость убийств и разбоев в Таганроге составила 100%. Об этом сообщили на сайте УМВД по городу.

Согласно опубликованной информации, за прошлый год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 14,1%. В этот перечень входят тяжкие и особо тяжкие преступления, они снизились на 11%. Также в городе стало совершаться меньше краж. Они уменьшились на 19%. Снизилось число и грабежей на 12,2%, а мошенничеств — почти на 13%. На 92% уменьшилось число преступлений, которые совершили приезжие граждане.

На 42% выросло число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.