Гололедица ожидается местами в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Гололедица ожидается в воскресенье на отдельных участках дорог республики, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по республике будет облачная с прояснениями погода, во многих районах небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ветер западный 5−10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам.
В шести областных центрах Беларуси в воскресенье синоптики обещают от 0 до +2. В Минске, Витебске, Гродно и Могилеве ожидается преобладание облачной погоды, возможен небольшой снег. Вероятность выпадения осадков в Минске, Гродно и Гомеле — 30−40%, в Витебске — 80−90%, в Могилеве- 70−80%.
В Бресте температура будет на градус выше других областных центров — от +1 до +3. Прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5−10%).
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