Гололедица ожидается местами в Беларуси в воскресенье

В шести областных центрах Беларуси в воскресенье синоптики обещают от 0 до +2. В Минске, Витебске, Гродно и Могилеве ожидается преобладание облачной погоды, возможен небольшой снег. Вероятность выпадения осадков в Минске, Гродно и Гомеле — 30−40%, в Витебске — 80−90%, в Могилеве- 70−80%.