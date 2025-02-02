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Гололедица ожидается местами в Беларуси в воскресенье

Из-за неблагоприятный погодных условий синоптики объявили на воскресенье в стране желтый уровень опасности.
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Гололедица ожидается в воскресенье на отдельных участках дорог республики, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по республике будет облачная с прояснениями погода, во многих районах небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ветер западный 5−10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 0  до +4°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам.

В шести областных центрах Беларуси в воскресенье синоптики обещают от 0 до +2. В Минске, Витебске, Гродно и Могилеве ожидается преобладание облачной погоды, возможен небольшой снег. Вероятность выпадения осадков в Минске, Гродно и Гомеле — 30−40%, в Витебске — 80−90%, в Могилеве- 70−80%.

В Бресте температура будет на градус выше других областных центров — от +1 до +3. Прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 5−10%).

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