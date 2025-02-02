Омская полиция массово ищет аттестованных и вольнонаемных сотрудников

Среди вольнонаемных граждан в региональном УМВД ищут бухгалтеров, документоведов, аналитиков, инженеров, специалистов по кадрам и других специалистов. Кроме того, врачи разных специальностей, медсестры, рентгенлаборант слесарь-сантехник, рентген-лаборант и ряд других сотрудников требуются в Медико-санитарную часть МВД России. Все вакансии можно посмотреть на сайте УМВД России по Омской области.