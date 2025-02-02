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Омская полиция массово ищет аттестованных и вольнонаемных сотрудников

В Управлении МВД России по Омской области ищут десятки сотрудников — вакансии открыты как для аттестованного состава, так и для вольнонаемных работников.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно данным на сайте омского УМВД, для аттестованных сотрудников открыты вакансии оперуполномоченных, полицейских, водителей, кинологов, дознавателей, следователей, инспекторов, участковых и другие.

Среди вольнонаемных граждан в региональном УМВД ищут бухгалтеров, документоведов, аналитиков, инженеров, специалистов по кадрам и других специалистов. Кроме того, врачи разных специальностей, медсестры, рентгенлаборант слесарь-сантехник, рентген-лаборант и ряд других сотрудников требуются в Медико-санитарную часть МВД России. Все вакансии можно посмотреть на сайте УМВД России по Омской области.

Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал, что недобор участковых в омской полиции на конец 2024 года составил 21%.

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