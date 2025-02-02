Мэр Омска предложил построить новый мост через Омь перед ремонтом Комсомольского моста

Градоначальник Сергей Шелест считает, что перед капитальным ремонтом сооружения было бы целесообразно построить новый мост через реку Омь в районе Окружной дороги.
«Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост», — цитирует мэра портал НГС55.
По плану городской администрации, работы по ремонту Комсомольского моста стартуют с октября 2026 года. Для замены пролёта сооружение будет полностью перекрыто.