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Мэр Омска предложил построить новый мост через Омь перед ремонтом Комсомольского моста

В Омске всё ещё неясно, будут ли выделены средства на ремонт Комсомольского моста.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Градоначальник Сергей Шелест считает, что перед капитальным ремонтом сооружения было бы целесообразно построить новый мост через реку Омь в районе Окружной дороги.

«Было бы классно, если бы появился мост через Омь в створе Окружной дороги, тогда мы бы без каких-либо проблем закрыли на ремонт Комсомольский мост», — цитирует мэра портал НГС55.

По плану городской администрации, работы по ремонту Комсомольского моста стартуют с октября 2026 года. Для замены пролёта сооружение будет полностью перекрыто.