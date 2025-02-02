Спортсмен из Иркутска взял золото на чемпионате России по пулевой стрельбе

В финале сибиряк обошел спортсмена из Архангельской области со счетом 17:15. Кстати, Артем Черноусов серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Ему еще предстоит посостязаться за медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.