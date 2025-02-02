Спортсмен из Иркутска взял золото на чемпионате России по пулевой стрельбе. Как сообщает областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье», заслуженные мастер спорта Артем Черноусов выступал на соревнованиях в Ижевске. Они проходят с 28 января по 6 февраля.
— Артём Черноусов завоевал золотую медаль в олимпийском упражнении — в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. В квалификации иркутянин показал лучший результат — 582 очка среди 89 соперников, — поделились в спортшколе.
В финале сибиряк обошел спортсмена из Архангельской области со счетом 17:15. Кстати, Артем Черноусов серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Ему еще предстоит посостязаться за медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области работает 43 ледовые переправы. Две из них открыли в Катангском и Жигаловском районах.