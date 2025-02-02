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В Воронеж возвращаются морозы

Постепенное понижение температуры начнется с новой недели.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Воронеж возвращается зима. Об этом предупредили синоптики. Продолжительная оттепель завершится в начале следующей недели.

В понедельник, 3 февраля, днем ожидается около нуля, ночью — на один градус меньше.

Во вторник похолодает еще на один градус, пойдет мокрый снег. Ночью подморозит до −3, на дорогах станет скользко.

В среду, 5 февраля, днем −2,ночью — минус 4. Осадки будут выпадать в виде снежных зерен.

В четверг, 6 февраля, в светлое время суток обещают −4 и небольшой снег, а ночью — до шести градусов ниже нуля.

С пятницы осадки прекратятся, выглянет солнце, но вместе с тем мороз начнет крепчать. Днем будет минус 5, ночью −8 градусов мороза.

В выходные, 8 и 9 февраля, ожидается солнечная и морозная погода. Днем минус 6−7, ночью до 15 градусов мороза.