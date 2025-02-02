В Воронеж возвращаются морозы

В Воронеж возвращается зима. Об этом предупредили синоптики. Продолжительная оттепель завершится в начале следующей недели.
В понедельник, 3 февраля, днем ожидается около нуля, ночью — на один градус меньше.
Во вторник похолодает еще на один градус, пойдет мокрый снег. Ночью подморозит до −3, на дорогах станет скользко.
В среду, 5 февраля, днем −2,ночью — минус 4. Осадки будут выпадать в виде снежных зерен.
В четверг, 6 февраля, в светлое время суток обещают −4 и небольшой снег, а ночью — до шести градусов ниже нуля.
С пятницы осадки прекратятся, выглянет солнце, но вместе с тем мороз начнет крепчать. Днем будет минус 5, ночью −8 градусов мороза.
В выходные, 8 и 9 февраля, ожидается солнечная и морозная погода. Днем минус 6−7, ночью до 15 градусов мороза.