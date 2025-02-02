Скончался артист Александринского театра Виктор Семеновский

Господин Семеновский родился в 1943 году, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова в 1968 году.
Спустя год был принят в труппу Александринского театра. Он посвятил сцене более 55 лет своей жизни, создал более 70 разноплановых ролей.
Также артист сыграл 51 роль в кино. Среди них «Звезда Санникова», «Двенадцать месяцев», «А зори здесь тихие», сериалы «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заслуженный артист России Борис Улитин скончался в Петербурге на 86-м году жизни. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова.