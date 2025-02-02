Вениамин Кондратьев отметил великий подвиг воинов в годовщину Сталинградской битвы

«Сегодня вместе со всей страной вспоминаем один из переломных моментов в Великой Отечественной войне — годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Наши деды и прадеды до последнего стояли за каждый город, каждую его улицу. Дом Павлова в Сталинграде, который обороняла группа красноармейцев, — обычная многоэтажка — простоял почти два месяца под натиском фашистов, он стал символом смелости, мужества и несгибаемого духа нашего народа», — написал Кондратьев.