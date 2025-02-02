Вениамин Кондратьев отметил великий подвиг воинов в годовщину Сталинградской битвы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках проекта #80ЛетПобедыКубань (6+) рассказал в своих социальных сетях о годовщине победы в Сталинградской битве, сообщает ИА KrasnodarMedia.
«Сегодня вместе со всей страной вспоминаем один из переломных моментов в Великой Отечественной войне — годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Наши деды и прадеды до последнего стояли за каждый город, каждую его улицу. Дом Павлова в Сталинграде, который обороняла группа красноармейцев, — обычная многоэтажка — простоял почти два месяца под натиском фашистов, он стал символом смелости, мужества и несгибаемого духа нашего народа», — написал Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что среди защитников Сталинграда были и кубанцы. Их героизм вдохновил миллионы людей на борьбу за свободу Родины. Подвиг этих людей навсегда останется примером для нынешнего и будущих поколений.
Историческая справка:
Сталинградская битва, одна из крупнейших в истории Великой Отечественной войны, началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года полным разгромом немецко-фашистских войск. Это сражение стало переломным моментом в войне: советские войска захватили стратегическую инициативу и удерживали её до самой победы.
Кондратьев напомнил, что память о героях Сталинграда — это не только дань уважения, но и важный урок для всех нас, напоминание о силе духа и единстве народа в борьбе за свободу.