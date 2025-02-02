В феврале 2025 года будет три доплаты к пенсии: кого ждёт приятный сюрприз

Пожилым людям рассказали сразу о трёх путях увеличения пенсии в этом году. Так, в первую очередь увидеть новые суммы выплат смогут те из пенсионеров, кто недавно прекратил работать.
Как сообщил PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов, ранее надбавка начислялась только через три месяца после увольнения. Но теперь процесс ускорился.
«Раньше пенсию с учетом всех пропущенных индексаций начинали начислять на четвертый месяц с момента увольнения пенсионера. Сейчас же Соцфонд РФ буквально на следующий день узнает о том, что пенсионер уволился, от работодателя. Потом месяц нужен для принятия решения о выплате индексаций, а затем деньги поступают на счёт», — пояснил Власов.
А это значит, что в феврале на увеличение пенсии могут рассчитывать те, кто ушёл с работы в декабре прошлого года. Кроме того, получатели минимальной пенсии в текущем году могут ждать сразу двух повышений: индексацию и выросшую социальную доплату к пенсии.
Напомним, что 1 января текущего года страховые пенсии россиянам были проиндексированы на 7,3%. Однако глава государства Владимир Путин дал поручение к февралю провести индексацию по уровню фактической инфляции — в 9,5%, то есть ещё на 2,2%.