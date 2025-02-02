В феврале 2025 года будет три доплаты к пенсии: кого ждёт приятный сюрприз

А это значит, что в феврале на увеличение пенсии могут рассчитывать те, кто ушёл с работы в декабре прошлого года. Кроме того, получатели минимальной пенсии в текущем году могут ждать сразу двух повышений: индексацию и выросшую социальную доплату к пенсии.