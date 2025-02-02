Более 2 тысяч человек во Владивостоке остались без света

Днем 2 февраля из-за аварии, произошедшей на электросетях во Владивостоке, без света осталось более 2 тысяч человек. Это привело, в том числе, к отсрочке начала хоккейного матча в спортивном комплексе «Фетисов Арена». Свет постепенно возвращают, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на Минэнерго Приморья.