Более 2 тысяч человек во Владивостоке остались без света

Днем 2 февраля из-за аварии, произошедшей на электросетях во Владивостоке, без света осталось более 2 тысяч человек. Это привело, в том числе, к отсрочке начала хоккейного матча в спортивном комплексе «Фетисов Арена». Свет постепенно возвращают, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на Минэнерго Приморья.
Авария на электросетях во Владивостоке спровоцировала массовое отключение электричества по 53 адресам в Советском районе. В том числе без света остался спорткомплекс «Фетисов Арена». Болельщиков, пришедших на матч «Адмирал» — «Сибирь», долго не пускали на площадку.
В 17:00 свет вернули и зрителей запустили в комплекс. Матч состоится в 18:15, сообщили в канале ХК «Адмирал».
Отключение оборудования произошло в 15:29 на ПС Сахарный ключ. 2250 человек отключено от электроснабжения. Специалисты АО «ДРСК» работают над устранением.