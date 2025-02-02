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Более 2 тысяч человек во Владивостоке остались без света

В результате аварии электроэнергию отключили по 53 адресам во Владивостоке.

Источник: Минэнерго Приморья

Днем 2 февраля из-за аварии, произошедшей на электросетях во Владивостоке, без света осталось более 2 тысяч человек. Это привело, в том числе, к отсрочке начала хоккейного матча в спортивном комплексе «Фетисов Арена». Свет постепенно возвращают, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на Минэнерго Приморья.

Авария на электросетях во Владивостоке спровоцировала массовое отключение электричества по 53 адресам в Советском районе. В том числе без света остался спорткомплекс «Фетисов Арена». Болельщиков, пришедших на матч «Адмирал» — «Сибирь», долго не пускали на площадку.

В 17:00 свет вернули и зрителей запустили в комплекс. Матч состоится в 18:15, сообщили в канале ХК «Адмирал».

Отключение оборудования произошло в 15:29 на ПС Сахарный ключ. 2250 человек отключено от электроснабжения. Специалисты АО «ДРСК» работают над устранением.

ЖКХ