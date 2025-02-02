Южноуральцев вместо конфет призвали есть сухофрукты и мёд

История самих конфет восходит к древнему Египту, где их готовили из фиников и мёд. Восточные страны до сих пор славятся своими сладостями. Наши предки же для изготовления конфет использовали патоку и мёд.
С тех пор технологии шагнули далеко вперёд и современные конфеты сильно отличаются от своих предшественниц. В них много сахара, трансжиров, а принести они могут лишь временную радость.
В качестве более полезной альтернативы специалисты ведомства рекомендуют употреблять сухофрукты, орехи, горький шоколад, мёд, пастилу или домашние десерты с минимальным содержанием сахара.
«Вместо привычных сладостей можно легко выбрать что-то более полезное, но важно помнить о мере и возможных противопоказаниях», — отметили в челябинском Роспотребнадзоре.