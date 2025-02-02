В Красноярске первая неделя февраля ожидается холодной и морозной

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Красноярске будет холодно на новой рабочей неделе. Предварительный прогноз приводит Гидрометцентр.
В понедельник, 3 февраля, днем будет −16, ночью −23.
Во вторник, 4 февраля, дневная температура покажет −13, ночная −19.
В среду, 5 февраля, днем ожидается −14, ночью прогнозируют −19.
В четверг, 6 февраля, днем будет не выше −15, ночью похолодает до −22.
В пятницу, 7 февраля, днем ожидается −17, в ночное время столбик термометра покажет −24.
В понедельник и среду возможен снег. В целом будет пасмурно. Ближе к выходным ожидается ясная погода. В течение недели ветра не ожидается.
Ранее сообщалось о похолодании в центральных районах Красноярского края до −35 градусов.