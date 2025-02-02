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В Красноярске первая неделя февраля ожидается холодной и морозной

При этом ветра не прогнозируют.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

В Красноярске будет холодно на новой рабочей неделе. Предварительный прогноз приводит Гидрометцентр.

В понедельник, 3 февраля, днем будет −16, ночью −23.

Во вторник, 4 февраля, дневная температура покажет −13, ночная −19.

В среду, 5 февраля, днем ожидается −14, ночью прогнозируют −19.

В четверг, 6 февраля, днем будет не выше −15, ночью похолодает до −22.

В пятницу, 7 февраля, днем ожидается −17, в ночное время столбик термометра покажет −24.

В понедельник и среду возможен снег. В целом будет пасмурно. Ближе к выходным ожидается ясная погода. В течение недели ветра не ожидается.

Ранее сообщалось о похолодании в центральных районах Красноярского края до −35 градусов.