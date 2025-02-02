В Пермском крае окончен поиск пропавшей 12-летней девочки

Поиск пропавшей в Пермском крае 1 февраля 12-летней девочки окончен, сообщает отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Несовершеннолетнюю жительницу Верещагино искали меньше суток. Она исчезла после того, как вышла из своего дома и ушла в неизвестном направлении. 2 февраля волонтёры объявили о поисках девочки и распространили ориентировки с её фотографией и приметами.

Однако почти сразу появилось новое сообщение от поискового отряда.

«Найдена, жива», — объявили волонтёры «Регион59-поиск пропавших людей».

Подробности о том, что произошло с девочкой, не разглашаются.