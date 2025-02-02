17% ростовчан пересмотрят планы на отпуск на Черном море

По данным опроса, каждый пятый ростовчанин планировал посетить Черное море во время отпуска — 21% опрошенных. Также 17% решили пересмотреть планы на отпуск из-за экологической катастрофы. И только 2% опрошенных все равно отправятся на Черноморское побережье.