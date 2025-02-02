Омские приставы ищут, кто починит знаменитую башню с часами на Любинском

На работы предусмотрено порядка 4 миллионов рублей. В рамках работ подрядчику нужно получить разрешение на реставрацию, затем провести ее, при этом работу будут оценивать в том числе специалисты по охране культурного наследия. Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2025 года. Итоги аукциона планируется подвести 12 февраля.