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Омские приставы ищут, кто починит знаменитую башню с часами на Любинском

Омская служба судебных приставов ищет подрядчика, который отреставрирует центральный купол со шпилем на доме 14 по улице Ленина, где расположены знаменитые часы. Историческое здание известно как Московские торговые ряды 1903 г. и является объектом культурного наследия. В этом здании расположено ГУФССП по Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

На работы предусмотрено порядка 4 миллионов рублей. В рамках работ подрядчику нужно получить разрешение на реставрацию, затем провести ее, при этом работу будут оценивать в том числе специалисты по охране культурного наследия. Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2025 года. Итоги аукциона планируется подвести 12 февраля.

Обязанность отреставрировать центральный купол со шпилем в ноябре 2023 года возложил суд после иска Минкультуры Омской области. На тот момент отмечалось частичное разрушение металлических деталей башни, где встроены часы, завершающая часть купола со шпилем находилась в аварийном состоянии и требовала ремонта, также были разрушены слуховые окна.

архитектура