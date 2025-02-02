В Светлогорске женщина пришила палец иглой швейной машинки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 31 января в МЧС Светлогорска поступила информация о том, что женщина прошила насквозь мизинец левой руки иголкой швейной машины. Приехавшие на место спасатели с помощью плоскогубцев смогли достать иглу из пальца потерпевшей.
Тем временем два человека погибли в страшном ДТП с мотоциклом и автомобилем Skoda в Ошмянском районе: «Водитель мотоцикла и 16-летний пассажир».
Кроме того, СК завел уголовное дело после ДТП с двумя погибшими в Ошмянском районе.
Кстати, Мингорисполком сказал, к которому часу можно приводить ребенка в детский сад.