В Светлогорске женщина пришила палец иглой швейной машинки

В сообщении сказано, что 31 января в МЧС Светлогорска поступила информация о том, что женщина прошила насквозь мизинец левой руки иголкой швейной машины. Приехавшие на место спасатели с помощью плоскогубцев смогли достать иглу из пальца потерпевшей.