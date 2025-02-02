15 спорткомплексов построили в Иркутской области

В Иркутской области появилось 15 спортивных комплексов. Новые объекты возвели в 11 районах региона. Отмечается, что с каждым годом процент обеспечения жителей спортивными сооружениями растет. Так, в 2023 году этот показатель был 54,3%, а к концу 2030 планируют его повысить до 60%.