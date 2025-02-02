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15 спорткомплексов построили в Иркутской области

Новые спортобъекты появились в 11 районах региона.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области появилось 15 спортивных комплексов. Новые объекты возвели в 11 районах региона. Отмечается, что с каждым годом процент обеспечения жителей спортивными сооружениями растет. Так, в 2023 году этот показатель был 54,3%, а к концу 2030 планируют его повысить до 60%.

— Проводится активная работа по созданию плоскостных спортивных сооружений. С 2021 по 2024 годы создано 95 плоскостных спортивных сооружений — это многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты, — сказано в сообщении.

Также за пять лет в регионе появилось три новых футбольных поля с искусственным покрытием, шесть открытых ФОКов и 38 малых спортплощадок ГТО.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортсмен из Иркутской области взял золотую медаль на чемпионате России.

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