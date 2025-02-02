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В Омской области райцентр остался без общественного транспорта

Автобусное сообщение приостановили на два дня в Колосовском районе.
Источник: Комсомольская правда

В Колосовском районе приостановят движение автобусов на два дня. Информация об этом появилась в официальной группе муниципалитета во «ВКонтакте». Движение автобусов планируют возобновить 5 февраля.

Власти района уже не в первый раз вынуждены приостанавливать работу транспорта из-за нехватки финансирования. Временное ограничение коснется лишь маршрутов, которые курсируют на муниципальных маршрутах.

«С 05.02.2025 г. движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам возобновится. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации на страничке официальной группы администрации района.

Транспорт по маршрутам «Колосовка — Омск», «Колосовка — Тара» продолжает работу в прежнем режиме.

Это уже не первый случай подобных проблем в Омской области. В октябре 2024 года автобусное сообщение в Колосовском районе также прерывалось на несколько дней из-за нехватки финансирования. Аналогичная ситуация тогда наблюдалась и в Знаменском районе.

Ранее мы писали, что проезд по Северному обходу Омска будет платным.