В Омской области райцентр остался без общественного транспорта

В Колосовском районе приостановят движение автобусов на два дня. Информация об этом появилась в официальной группе муниципалитета во «ВКонтакте». Движение автобусов планируют возобновить 5 февраля.
Власти района уже не в первый раз вынуждены приостанавливать работу транспорта из-за нехватки финансирования. Временное ограничение коснется лишь маршрутов, которые курсируют на муниципальных маршрутах.
«С 05.02.2025 г. движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам возобновится. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации на страничке официальной группы администрации района.
Транспорт по маршрутам «Колосовка — Омск», «Колосовка — Тара» продолжает работу в прежнем режиме.
Это уже не первый случай подобных проблем в Омской области. В октябре 2024 года автобусное сообщение в Колосовском районе также прерывалось на несколько дней из-за нехватки финансирования. Аналогичная ситуация тогда наблюдалась и в Знаменском районе.
Ранее мы писали, что проезд по Северному обходу Омска будет платным.