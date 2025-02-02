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В Крыму с 3 февраля запустят два новых автобусных маршрута

Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму с 3 февраля, сообщил минтранс республики.

Соответствующее поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. Симферопольский участок автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» начнет обслуживание маршрута № 571−23 «Гвардейское (ул. Ак-Мечеть) — Симферополь». Феодосийский участок будет обслуживать маршрут № 4Б «Феодосия — Береговое — Приморский».

«Движение по данным маршрутам будет проходить по утвержденному и согласованному с общественностью расписанию движения, которое в случае необходимости будет изменено согласно потребностей наших пассажиров», — добавили в министерстве транспорта.