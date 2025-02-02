В Самарской области ожидается налипание мокрого снега 3 февраля

В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. По возможности надо воздержаться от поездок.