В Самарской области ожидается налипание мокрого снега 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, в Самарской области ожидается налипание мокрого снега. Жителей попросили быть осторожными. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе будет налипание мокрого снега 5−15 мм, — рассказали в Приволжском УГМС.
В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. По возможности надо воздержаться от поездок.
При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. А 2 февраля в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности из-за тумана.