В Пермском крае Кунгурская пещера может остаться без касс возле входа

В Арбитражном суде Пермского края состоялось первое слушание по делу между ООО «Сталагмит-Экскурс» и мэрией Кунгурского округа. Предметом спора стали кассы, которые оператор ледяной пещеры требует признать собственностью компании. А администрация округа считает, что объекты являются самовольной постройкой, которую необходимо демонтировать. Об этом со ссылкой на делопроизводство сообщает «Эхо Перми».
По информации издания, ООО «Сталагмит-Экскурс» требует признать здание кассы площадью 28 квадратных метров, построенное в 2022 году, собственностью компании. Администрация Кунгурского округа выступила со встречным требованием — признать кассы самовольной постройкой и обязать «Сталагмит» демонтировать объект. С истца планируют взыскать неустойку по 5000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.
В ходе заседания оператор пещеры заявил, что компания на сегодняшний день не смогла устранить все выявленные нарушения пожарной безопасности в здании. Увеличение высоты потолка возможно только после наступления тепла. А если кассы признают капитальным объектом, то рядом установят противопожарную стенку.
Исходя из решения суда, в следующем заседании участие примут эксперты, которые смогут дать оценку безопасности объектов. Следующее слушание пройдет в конце февраля.