В Пермском крае Кунгурская пещера может остаться без касс возле входа

В ходе заседания оператор пещеры заявил, что компания на сегодняшний день не смогла устранить все выявленные нарушения пожарной безопасности в здании. Увеличение высоты потолка возможно только после наступления тепла. А если кассы признают капитальным объектом, то рядом установят противопожарную стенку.