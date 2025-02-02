Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Сталинградская битва длилась более шести месяцев — с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года — и стала одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Бои велись на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Красной армии удалось заставить группировку немецко-фашистских войск увязнуть в оборонительных боях, а затем окружить ее, сорвать деблокирующее наступление противника и сжать кольцо окружения.