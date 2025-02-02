Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной победы в Сталинградской битве

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Зимой 1943-го в низовье Волги была окружена и разгромлена мощнейшая группировка немецко-фашистских войск. Наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Герои Сталинграда не только отстояли родную землю. Они доказали, что правда, честь, достоинство, любовь к Отечеству — это непоколебимые ценности нашего народа.
В этот день воинской славы России мы склоняем головы перед памятью погибших в Сталинградской битве, выражаем глубокую благодарность фронтовикам и труженикам тыла.
Мужество и стойкость творцов Великой Победы вдохновляют нынешнее поколение защитников Родины — участников специальной военной операции, которые самоотверженно сражаются за суверенитет и безопасность страны, за настоящее и будущее России".
Сталинградская битва длилась более шести месяцев — с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года — и стала одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Бои велись на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии. Красной армии удалось заставить группировку немецко-фашистских войск увязнуть в оборонительных боях, а затем окружить ее, сорвать деблокирующее наступление противника и сжать кольцо окружения.
6-я армия капитулировала 2 февраля 1943 года, в плен сдались генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и еще 24 генерала вермахта. Эта победа Красной армии положила начало коренному перелому и перехвату советским главнокомандованием стратегической инициативы не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.