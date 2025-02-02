В Ростовской области подешевело мясо

В нескольких городах Ростовской области подешевело мясо. Список средних цен опубликовали на сайте Ростовстата. В городе Сальске куриное мясо также подешевело на 3 рубля. Колбасные изделия подешевели и в Таганроге. Теперь колбасу горожане могут купить на 2 рубля дешевле. В Миллерово курица упала в цене на 2 рубля.