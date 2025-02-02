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В Ростовской области подешевело мясо

Сразу в нескольких городах Ростовской области мясо упало в цене.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких городах Ростовской области подешевело мясо. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Ростовстата.

По данным исследований, в Шахтах свинина подешевела на 2 рубля, также в стоимости упала колбаса, но всего на рубль.

В нескольких городах Ростовской области подешевело мясо. Список средних цен опубликовали на сайте Ростовстата. В городе Сальске куриное мясо также подешевело на 3 рубля. Колбасные изделия подешевели и в Таганроге. Теперь колбасу горожане могут купить на 2 рубля дешевле. В Миллерово курица упала в цене на 2 рубля.

В среднем в Ростовской области стоимость мяса практически осталась без изменений. Незначительно в цене выросла говядина — 579 рублей за килограмм.