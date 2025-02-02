Первые тюльпаны продают за шесть рублей за штуку на Комаровском рынке Минска. Информация появилась в официальном аккаунте рынка в соцсетях.
В сообщении сказано, что за один белорусский тюльпан просят 6 рублей. Найти цветы можно в крытой части рынка напротив рядов с живой рыбой.
Вместе с тем, в теплично-оранжерейном хозяйстве Витебского «Зеленстроя» собрали первые в 2025 году розы, сообщили в пресс-службе Витебского горисполкома. Говорится, что цветы можно купить в фирменной сети «Городские цветы».
Цветовод Людмила Ковалевская сообщила, что в двух теплицах действует современная система капельного полива с подкормкой нужными питательными веществами. Кроме того, есть и система затенения на тот случай, когда греет яркое солнце.
— У каждого сорта — свои расцветка и сроки цветения: «Престиж» — ранний, «Олл Стар» — очень капризный, королевский сорт, яркая и необычная «Каренза», — пояснила специалист.
А в Витебске собрали первые розы. Фото: телеграм-канал Витебского горисполкома/www.vitbichi.by.
По словам Ковалевской, кустам роз после очередной обрезки дают период отдыха, а затем пробуждают в зависимости от того, когда планируют собрать цветы.
— Зимой при искусственной подсветке от этого момента до срезки обычно проходит 6−7 недель, а в летний период срок на 2 недели короче.
Тем временем аквапарк с гостиницей планируют построить в Витебске.
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