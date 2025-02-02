75-летний юбилей отметило Ольхонское лесничество

Ольхонское лесничество отметило свой 75-летний юбилей. Празднование прошло в поселке Еланцы. Стоит отметить, что площадь лесничества более 482 тысяч гектаров. При этом 93% из них покрыто хвойными деревьями.
— Лесничество обеспечивает охрану и защиту лесов, организовывает не истощительное лесопользование, осуществляет воспроизводство и повышение продуктивности лесов, уход за ними, контроль за проведением работ в лесу, пресекает нарушение норм и правил пользования лесным фондом, — сказано в сообщении.
Также благодаря работникам сохраняется экологический баланс. На юбилее лесничим вручили благодарности за развитие лесного хозяйства. Кроме того, были отмечены и школьные организации Ольховского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 спортивных комплексов появилось в Иркутской области. Процент обеспеченности жителей региона объектами продолжает расти.