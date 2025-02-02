75-летний юбилей отметило Ольхонское лесничество

— Лесничество обеспечивает охрану и защиту лесов, организовывает не истощительное лесопользование, осуществляет воспроизводство и повышение продуктивности лесов, уход за ними, контроль за проведением работ в лесу, пресекает нарушение норм и правил пользования лесным фондом, — сказано в сообщении.