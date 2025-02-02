В Ростовской области объявлена атака беспилотников

В Ростовской области объявили об атаке БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Согласно опубликованной информации, опасность атаки беспилотников объявлена по юго-западной части донского региона.
— Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается, — сообщил врио губернатора региона.
Напомним, что ранним утром 2 февраля в Куйбышевском районе силы радиоэлектронной борьбы сбили один беспилотный летательный аппарат.