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В Ростовской области объявлена атака беспилотников

Жителей Ростовской области предупредили об атаке беспилотников.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили об атаке БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Согласно опубликованной информации, опасность атаки беспилотников объявлена по юго-западной части донского региона.

— Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается, — сообщил врио губернатора региона.

Напомним, что ранним утром 2 февраля в Куйбышевском районе силы радиоэлектронной борьбы сбили один беспилотный летательный аппарат.